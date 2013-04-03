Дизайн штендера для фотосалона

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен9 заявок1763 просмотра
#1$50

Нужно нарисовать дизайн штендера для фотосалона. Штендер -стойка.

Размеры штендера: ширина 72 см, высота 173 см (даны размеры печатной области). Вид штендера во вложении

Название Master Foto. Логотип во вложении (победителю отправлю CDR файл)

Кроме фотоуслуг салон предлагает изготовление фотосувениров. Во вложении приложил макет старого штендера, с него нужно взять услуги. Не обязательно все это впихивать, можно что-то убрать, если будет необходимо.

Макет ОЧЕНЬ желательно в векторе, так как предполагается резка пленки. Фотошоп только в крайнем случае, если вы считаете, что ваш прекрасный дизайн можно сделать только в Фотошопе и он несомненно выиграет:-)

12 лет назад
thesuvenir
Дмитрий 
42 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва

Победитель конкурса

unnoticed
Игорь 
43 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

unnoticed
Игорь 
43 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
#1

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