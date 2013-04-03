Нужна интересная креативная идея для макета. Клиент - клиника репродуктивной медицины (лечение бесплодия ) Надия. Сайт www.ivf.com.ua. Проект: продвижение нового направления клиники - это кредитная программа "Ваша Надія" на лечение бесплодия совместно с ...
Дизайн штендера для фотосалона
Нужно нарисовать дизайн штендера для фотосалона. Штендер -стойка.
Размеры штендера: ширина 72 см, высота 173 см (даны размеры печатной области). Вид штендера во вложении
Название Master Foto. Логотип во вложении (победителю отправлю CDR файл)
Кроме фотоуслуг салон предлагает изготовление фотосувениров. Во вложении приложил макет старого штендера, с него нужно взять услуги. Не обязательно все это впихивать, можно что-то убрать, если будет необходимо.
Макет ОЧЕНЬ желательно в векторе, так как предполагается резка пленки. Фотошоп только в крайнем случае, если вы считаете, что ваш прекрасный дизайн можно сделать только в Фотошопе и он несомненно выиграет:-)
Победитель конкурса
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