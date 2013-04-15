Переделать картинку jpg в tiff

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен6 заявок218 просмотров

Переделать картинку jpg в tiff в лучшем качестве и большем размере (70*70см)

Требования:

Цветовая модель CMYK (4 канала, все слои сведены в один, без дополнительных альфа-каналов, без компрессии)

Разрешение файла 120-150 dpi при пропорциях 1:1 (точно выставленном линейном размере (длина и ширина в см).

12 лет назад
lk123
56 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

BENSON90
Максим 
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
Максим, выполнил работу точно по ТЗ вовремя и качественно.Большое спасибо. Рекомендую!
Все отлично! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

BENSON90
Максим 
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

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