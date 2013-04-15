Переделать картинку jpg в tiff в лучшем качестве и большем размере (70*70см)

Требования:

Цветовая модель CMYK (4 канала, все слои сведены в один, без дополнительных альфа-каналов, без компрессии)

Разрешение файла 120-150 dpi при пропорциях 1:1 (точно выставленном линейном размере (длина и ширина в см).