Нужно нарисовать дизайн штендера для фотосалона. Штендер -стойка. Размеры штендера: ширина 72 см, высота 173 см (даны размеры печатной области). Вид штендера во вложении Название Master Foto. Логотип во вложении (победителю ...
Переделать картинку jpg в tiff
Переделать картинку jpg в tiff в лучшем качестве и большем размере (70*70см)
Требования:
Цветовая модель CMYK (4 канала, все слои сведены в один, без дополнительных альфа-каналов, без компрессии)
Разрешение файла 120-150 dpi при пропорциях 1:1 (точно выставленном линейном размере (длина и ширина в см).
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