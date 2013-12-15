Перевод щаблона для CMS Joomla

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Завершен9 заявок138 просмотров

Установлен пакет русской локализации, но перевелось на русский не все. Задача: перевод шаблона до конца. Оплата по договоренности.

Joomla
11 лет назад
Cyber_Lord
Антон 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

codermen
Дмитрий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$29
3 дня
Спасибо за качественную и добросовестную работу! Сроки выдержаны, работа выполнена в полном объеме и на должном уровне! Буду еще обращаться.
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Заявки фрилансеров

codermen
Дмитрий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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