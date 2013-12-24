Нужно очень глубоко переработать сайт. Основная суть это сделать landing page, но и изменения по сайту. Нужно полное! решение, не нужно предлагать только дизайн или верстку по отдельности, все нужно выполнить комплексом. ...
Доработать шаблон интернет - магазина на Opencart
Здравствуйте. Необходимо доработать некоторые элементы в интернет - магазине на Opencart. А именно: доделать Zoom product images, баннер на главной, меню. Кого заинтересовало мое предложение, пожалуйста, пишите. Предоставлю более подробную информацию. Так же, укажите Вашу цену и срок. Предпочтительнее всего, оплата на карту Приватбанка. Заранее, всем спасибо!
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