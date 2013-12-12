Задание для программиста по Simpla CMS

Срочно требуется программист - отлично разбирающийся в Simpla CMS. Задача довести до ума программную часть функционала подбора товаров в интернет магазине по заданным параметрам посетителей сайта. Также нужно настроить параметры для SEO оптимизации. Есть более подробное техническое задание вот здесь https://docs.google.com/document/d/1Mt-yExqjEbsWUmFlgD1q5Izu8do-gKYLCLz21HlMSkw/edit?usp=sharing

В целом сайт работает но не совсем так как нужно, зада – отшлифовать программные элементы.