Интернет-магазин "под ключ"

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Закрыт17 заявок233 просмотра

Нужен интернет-магазин с простым функционалом и удобной «админкой»:

редактирование товаров (фильтры),

дизайн несложный (на главной странице: меню+приветственный текст+карусель+вывод товаров)

форма обратной связи

удобное редактирование главной и статических страниц из «админки» обязательно!

джумлу|opencart не предлагать!

Предлагайте варианты, сроки и стоимость — указывайте в проекте сразу!

JoomlaOpencart
11 лет назад
f375
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров