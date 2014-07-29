Простенький интернет-магазин с привязкой платежки

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен9 заявок195 просмотров

Разработка сайта по продаже 4-5 наименований товара с привязкой системы оплаты

11 лет назад
suslitza1003
Илья 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

yartsev85
Слава 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$90
2 дня
рекомендую. за небольшую плату сделал интернет-магазин быстро и качественно. все объяснил
Оплату не получил. Только предоплату. В розовых очках сидеть ожидать оплаты не вижу смысла.

Заявки фрилансеров

yartsev85
Слава 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад