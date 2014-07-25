Скрипт корзины для сайта

Необходимо допилить скрипт корзины для интернет-магазина - http://webinside.ru/wicart/, либо предложить свой с нужным нам функционалом.

Задача:

Скрипт должен быть автономным.

Нужно создать дефолтную страницу с несколькими товарами для примера, у каждого товара свои параметры

Товар - название, картинка, цена, ID, Доп.ID, вес, габариты (длина, ширина, высота)

нажимаем купить — товар летит в корзину

Товар - название, картинка, цена, ID, Доп.ID, вес, габариты (длина, ширина, высота) + выбор цвета. Если 1 цвет, то он просто указывается и при нажатии он летит в корзину, если несколько цветов, то при нажатии на кнопку купить появляется окно и там выбираем чекбоксами необходимые цвета и после выбора нажимаем кнопку купить и они летят в корзину, если чекбоксы не выбраны показываем предупреждение

Товар - название, картинка, цена, ID, Доп.ID, вес, габариты (длина, ширина, высота) + выбор размера. Если 1 размер, то он просто указывается и при нажатии он летит в корзину, если несколько размеров, то при нажатии на кнопку купить появляется окно и там выбираем чекбоксами необходимые размеры и после выбора нажимаем кнопку купить и они летят в корзину, если чекбоксы не выбраны показываем предупреждение

Товар - название, картинка, цена, ID, Доп.ID, вес, габариты (длина, ширина, высота) + выбор цвета и привязанные к нему размеры. Если 1 цвет и 1 размер, то он просто указывается и при нажатии он летит в корзину, если несколько цветов с размерами, то при нажатии на кнопку купить появляется окно и там выбираем чекбоксами необходимые размеры и после выбора нажимаем кнопку купить и они летят в корзину, если чекбоксы не выбраны показываем предупреждение

При нажатии купить, возле нажатой кнопки на 2-3 сек сообщение «Товар в корзине»

На странице должна присутствовать корзина - Количество товаров с общей суммой и кнопка «Оформить заказ»

Нажимаем на ссылку где количество товаров с общей суммой - вылетает окно корзины с полным списком товаров. Нужно сделать похожее как на сайте — z95.ru, только с нашими параметрами.

При нажатии на кнопку «Оформить заказ» попадаем на страницу оформления где списком товар как в корзине и под ним форма для данных покупателя, после успешного заполнения данные сохраняются в две таблички, 1 - данные пользователя, 2 - купленный товар

Все должно быть в едином стиле и где нужно чтоб были проверки на заполненость данных и их правильность

Остальные детали обсудим с исполнителем.