Сайт розничных продаж

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Завершен17 заявок189 просмотров

Сделать сайт для оптовых/розничных продаж, с возможностью оплаты с сайта. Номенклатура, остатки, цены должны быть прикручены к 1с 7.7 торговля и склад. Интересует цена создания, продвижения и техподдержки.

11 лет назад
busuy
43 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

yartsev85
Слава 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$270
6 дней
Отличный исполнитель! Делает все с душой и в срок!
Один из тех заказчиков, которых ценишь. Все отлично.

Заявки фрилансеров

yartsev85
Слава 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад