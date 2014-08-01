Увеличение фото magento

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Завершен4 заявки177 просмотров

Необходимо исправить ошибку magento.при увеличении других фото товаров открывается пустое окно.

Magento
11 лет назад
ElenaSmile
Елена 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Haiter
Юрий 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Юрий отличный специалист. Быстро, качественно справился с работой. Постоянно на связи. Приятно работать. Рекомендую!
Елена четко поставила задачу, всегда находилась на связи. Оплата своевременно! Приятно сотрудничать! Надеюсь на дальнейшую работу с Еленой. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

Haiter
Юрий 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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