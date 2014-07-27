Нужно подключить на сайт платежную систему https://paykeeper.ru/ Общаюсь только при указании стоимости
Нужен прием Webmoney для интернет-магазина
Задание:
Здравствуйте! Нужна ваша помощь в внедрении сервиса ВМ на сайт, ваша помощь в регистрации его в MegaStock и после – мне нужно привязать к своему кошельку.
На сколько мне ясно, нужно сделать следующее:
1. Внедрить интерфейс wiki.webmoney.ru/projects/webmoney/wiki/Web_Merchant_Interface
2. megastock.ru/doc/acceptwm.aspx. – и такой баннер
3. Необходимо разместить на сайте символическое изображение, подтверждающее наличие у нас WM-аттестата (не ниже персонального), со ссылкой на страницу проверки аттестата в Центре аттестации (пример – megastock.ru/doc/wmverified.aspx )
Версии Джумла и Virtuemart:
Joomla! 2.5.4 Stable
Joomla Platform 11.4.0 Stable
Virtuemart 2.0.24c
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины5 заявокЗакрыт11 лет назад
Вообщем есть сайт на woocommrce. Вордпресс. Прогресс его состояния ~70%. Требуется: Допилить момент оплаты (без заунылых 100 форм ). Облагородить главную страницу, карточку товара и категории так, как скажу ( вкратце ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Opencart выдает ответ сервера - 200 вместо 404 для несуществующих страниц. Версия - 1.5.6.1 Что нужно сделать: Выдавать код 404 для несуществующих страниц.Завершен11 лет назад
Необходимо исправить ошибку magento.при увеличении других фото товаров открывается пустое окно.Завершен11 лет назад
Основные требования: 1) Дизайн предоставим готовый 2) По функциональности каталога - ориентируемся на http://postel-deluxe.ru/lightspeed.php/postelnoe-beljo1.html 3) CMS Netcat - желательно, но если есть другие (обоснованные) предложения - готовы рассмотреть. ...Интернет-магазины9 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день, есть сайт на опенкарт 1.5.5.1 Есть модуль скрола, последние просматриваемые, и похожие товары. В них необходимо реализовать вывод SKU и модели товара.Завершен11 лет назад
Сделать сайт для оптовых/розничных продаж, с возможностью оплаты с сайта. Номенклатура, остатки, цены должны быть прикручены к 1с 7.7 торговля и склад. Интересует цена создания, продвижения и техподдержки.Завершен11 лет назад
Добрый день, коллеги! Ищу исполнителя на проект. Возможно по результату постоянное сотрудничество. И так Необходмо натянуть на Джумлу дизайн. Верстка уже готова. В целом сайт - интернет-магазин Превьюшки страниц сайта ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт11 лет назад
Осталось совсем немного доработок. Нужно все закончить и залить на рабочую версию сайта. Первый пункт в ТЗ очень важен и нужно сделать сразу. Прошу указывать реальную цену и срок. Без отзывов прошу ...Завершен11 лет назад