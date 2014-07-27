Нужен прием Webmoney для интернет-магазина

Задание:

Здравствуйте! Нужна ваша помощь в внедрении сервиса ВМ на сайт, ваша помощь в регистрации его в MegaStock и после – мне нужно привязать к своему кошельку.

На сколько мне ясно, нужно сделать следующее:

1. Внедрить интерфейс wiki.webmoney.ru/projects/webmoney/wiki/Web_Merchant_Interface

2. megastock.ru/doc/acceptwm.aspx. – и такой баннер

3. Необходимо разместить на сайте символическое изображение, подтверждающее наличие у нас WM-аттестата (не ниже персонального), со ссылкой на страницу проверки аттестата в Центре аттестации (пример – megastock.ru/doc/wmverified.aspx )

Версии Джумла и Virtuemart:

Joomla! 2.5.4 Stable

Joomla Platform 11.4.0 Stable

Virtuemart 2.0.24c