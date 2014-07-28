Доработка каталога интернет-магазина на opencart

Доработка поведения пунктов меню каталога (прописать состояния по умолчанию, ховер, актив) и добавление картинок нижней категории на страницы каталога соответствующей верхней категории.

Меню каталога:

1) открываем 1ый уровень меню. Он выглядит так:

- http://joxi.ru/ZB7VU4wyTJBwY7_c_Rg (1 уровень должен быть выделен стрелкой, развернутой вниз)

- 2ой уровень меню как сейчас — серый

- при ховере появляется желтая стрелочка и шрифт становится черным — http://joxi.ru/qB7VU_3JTJAwGoknQCk) — не меняем

2) Открываем 2ой уровень меню:

- 2ой уровень становится выделен стрелкой в желтом кружке — http://joxi.ru/xh7VU4wyTJB3Y_pcQWI

- 3ий уровень выделен черным цветом

- при ховере на 3ий уровень появляется желтая стрелка (как сейчас при наведении на втрой уровень) — http://joxi.ru/6x7VU_3JTJCZMr4Tt8A

Стрелка в кружочке — http://dropmefiles.com/hg9dg

Страница каталога.

Все уровни меню каталога кликабельны. При открытии страницы каталога 1го и 2го уровней сначала отображаются превью разделов 2го / 3го уровней каталога соответственно. Как тут — http://opencartthemes.e3w.ru/index.php?route=produ...

А ниже товар как сейчас. Оформление такое как у товара, только без стоимости и кнопки «Купить».

Спасибо.