Работа с опенкартом

1) Надо поменять отображение каталога. прикрепил фото. (справа, как должно быть)

2) Нужен фильтр для opencart его настройка и оптимизация дизайна

Надо, чтоб фильтр работал по:

бренду, модели, категории(Обувь, Одежда, Аксессуары), подкатегории( если выбирать категорию обувь, то были подкатегории по обуви "БАскетбольные, футбольные, и так далее") цвету, полу, размеру.

Вот пример: www.basketshop.ru/catalog...

3) Добавить обратный звонок как здесь the-shoes.ru

4) Пофиксить наведение на товар и пофиксить БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР( прикрепи фото. Справа как должно быть)

Вот сайт, который надо дорабатывать in-styleshop.ru