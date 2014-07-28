Работа с опенкартом

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки236 просмотров

1) Надо поменять отображение каталога. прикрепил фото. (справа, как должно быть)

2) Нужен фильтр для opencart его настройка и оптимизация дизайна

Надо, чтоб фильтр работал по:

бренду, модели, категории(Обувь, Одежда, Аксессуары), подкатегории( если выбирать категорию обувь, то были подкатегории по обуви "БАскетбольные, футбольные, и так далее") цвету, полу, размеру.

Вот пример: www.basketshop.ru/catalog...

3) Добавить обратный звонок как здесь the-shoes.ru

4) Пофиксить наведение на товар и пофиксить БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР( прикрепи фото. Справа как должно быть)

Вот сайт, который надо дорабатывать in-styleshop.ru

Opencart
11 лет назад
igornikitin
Игорь 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

shemetovdmitriy
Дмитрий 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$35
3 дня
Безответственный исполнитель. Сорвал все сроки и кроме этого запорол сайт. Никому не советую связываться с ним.

Заявки фрилансеров

shemetovdmitriy
Дмитрий 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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