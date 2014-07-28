Необходимо доработать сайт на Joomla 2.5 (поправить фотоотображение, добавить отображение цены ...)
Работа с опенкартом
1) Надо поменять отображение каталога. прикрепил фото. (справа, как должно быть)
2) Нужен фильтр для opencart его настройка и оптимизация дизайна
Надо, чтоб фильтр работал по:
бренду, модели, категории(Обувь, Одежда, Аксессуары), подкатегории( если выбирать категорию обувь, то были подкатегории по обуви "БАскетбольные, футбольные, и так далее") цвету, полу, размеру.
Вот пример: www.basketshop.ru/catalog...
3) Добавить обратный звонок как здесь the-shoes.ru
4) Пофиксить наведение на товар и пофиксить БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР( прикрепи фото. Справа как должно быть)
Вот сайт, который надо дорабатывать in-styleshop.ru
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