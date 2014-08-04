shemetovdmitriy

Дмитрий shemetovdmitriy

 
35 летУкраина/Харьков
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Навыки:

Html & css

Блочная валидная верстка;

Кроссбраузерная верстка;

Базовые знания JavaScript, с умением интегрировать плагины.

Базовые знания JQuery, в том числе и JQuery UI.

Базовые знания и начальный опыт работы: Wordpress, Joomla

- Соблюдение сроков

- Качественная работу

- Разумные цены

Контакты:

Телефон: +38 (063) 261–38–08

Skype:shemetovdn

Email: [email protected]

JavascriptWordPressHTMLCSSJoomlajQuery
Отзывы заказчиков
igornikitin
Игорь 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
7 отзывов(-3)
$35
2 балла
9 лет назад
Работа с опенкартом
Безответственный исполнитель. Сорвал все сроки и кроме этого запорол сайт. Никому не советую связываться с ним.