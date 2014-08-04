shemetovdmitriy

Навыки:
Html & css
Блочная валидная верстка;
Кроссбраузерная верстка;
Базовые знания JavaScript, с умением интегрировать плагины.
Базовые знания JQuery, в том числе и JQuery UI.
Базовые знания и начальный опыт работы: Wordpress, Joomla
- Соблюдение сроков
- Качественная работу
- Разумные цены
Контакты:
Телефон: +38 (063) 261–38–08
Skype:shemetovdn
Email: [email protected]
Отзывы заказчиков
$35
2 балла
9 лет назад
Безответственный исполнитель. Сорвал все сроки и кроме этого запорол сайт. Никому не советую связываться с ним.