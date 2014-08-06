Настроить языки на PrestaShop

Обратились к Ярославу уже не впервые. Работа была сделана на много раньше обещаных сроков. Ответственный и оперативный исполнитель! Если возникали какие-то непредвиденные работы, Ярослав тоже их делал и вникал в суть проблемы. Рекомендую!