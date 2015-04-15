Инфографика

Создание инфографики на разные темы.

В предложении дайте ссылку на ваши работы.

В помощь дизайнеру куплю любой набор элементов - http://graphicriver.net/search?utf8=%E2%9C%93&term=infographics

Не надо будет ничего придумывать в плане иконок, главное - креативно скомпоновать (статистику или таймлинию)

В ставке просьба указать плюс-минус цену за единицу (понятно, что она будет отличаться по факту, в зависимости от сложности).

UPDATE: Просьба давать прямую ссылку на работы по инфографике! Не надо на общий портфолио!