Нарисовать стилизованные наборы смайлов

Здравствуйте.

Есть приложение на iPhone - карточная игра "Дурак".

https://itunes.apple.com/ru/app/durak-onlajn/id891825663

Во время игры пользователи могуть общиться между собой смайликами.

Сейчас в игре один набор смайлов (см. вложение).

Необходимо нарисаовать дополнительные наборы (один набор содержит 25 смайлов), выражающие те же эмоции, но в другом стиле.

Общий концепт должен быть сохранен (крупные лица, плоская графика с такой же толщиной линий).

Стили:

Блондинки

Брюнетки

Темная мужская прическа

Гламурные (губы, стразы, розовые аксесуары)

Бородатые (испанка)

Металл (брутальные)

Детские лица

Коты

Еноты

Панды

Результатом выполнение задания должен быть файл Adobe Illustrator (.ai) с 25 смайлами.

Смайлы экспортируются в изображения png32 208 х 232 пикселя.

Оплата 50$ за каждый набор. Задание может быть распределено между несколькими исполнителями.

Нарисуйте, пожалуйста, один смайл, выражающий эмоцию "сон, уснул", в качестве тестового задания.