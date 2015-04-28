Разработать макет круглого шеврона, размером 70х70 мм Макет должен содержать герб города (предоставлю в векторном формате, его нужно раскрасить), георгиевскую ленту и надпись: "Лужский рубеж" под ...
Картинки для детской игры
Здравствуйте!
Для детской развивающей игры-раскраски требуется нарисовать десяток простеньких картинок на разную тематику. Это могут быть герои мультфильмов или сказок, мультяшные животные, роботы и тд. Одна картинка - один персонаж.
Тематику картинок и их количество определим с исполнителем ориентируясь на портфолио.
Рисунки должны быть выполнены в векторе.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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