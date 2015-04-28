Картинки для детской игры

Здравствуйте!

Для детской развивающей игры-раскраски требуется нарисовать десяток простеньких картинок на разную тематику. Это могут быть герои мультфильмов или сказок, мультяшные животные, роботы и тд. Одна картинка - один персонаж.

Тематику картинок и их количество определим с исполнителем ориентируясь на портфолио.

Рисунки должны быть выполнены в векторе.