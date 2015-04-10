Сделать из картинки контур

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен6 заявок207 просмотров

Картинка прикреплена. Надо, чтобы в итоге получился ровный черный контур без внутренней заливки. Сохранить в PNG в хорошем разрешении (будем использовать в печатной продукции и в инете). Оплата только Яндекс.Деньгами.

10 лет назад
IvanVyaznikov
Иван 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Mynutka
40 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$3
1 день
Сделала все быстро и качественно ;)
Рекомендую

Заявки фрилансеров

Mynutka
40 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад

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