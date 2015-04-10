Итак, нужно нарисовать красивую инфографику на основании того примера, который в приложении, под названием our-work. В файле primer пример того, какую именно мы бы хотели её видеть. Ссылка на инфографику будет размещена в ...
Отрисовать в векторе
нужно отрисовать в векторе 2 картинки для последующего нанесения на пленку
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