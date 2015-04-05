Отрисовать в кореле 12 планировок домов

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт16 заявок349 просмотров

Требуется отрисовать 12 планировок, включая мебель и размеры. Образец во вложении.

Требования:

- Линии не hairline а толшиной 0,2мм. - Цвет линий Black

- Цвета заливки CMYK

- Все планировки в одном и том же масштабе.

- Сохранить файлы Corel версии ниже 14

Оплата сразу после проверки 900 рублей на WMR или ЯД.

Можно на крату Сбербанка, Альфабанка, Тинькофф

10 лет назад
Neoncobra
Артур 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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