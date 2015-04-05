Здравствуйте, задача следущая: 1. необходимо отрисовать элементы для детского дня рождения для дальнейшей печати. 2. отрисовать в заданной тематике (радуга) о чем я говорю смотрите тут https://www.etsy.com/ru/listing/223331946/princess-castle-birthday-party-package?ref=sr_gallery_31&ga_search_query=Birthday+Party+package&ga_order=most_relevant&ga_page=4&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery По ссылке ...
Отрисовать в кореле 12 планировок домов
Требуется отрисовать 12 планировок, включая мебель и размеры. Образец во вложении.
Требования:
- Линии не hairline а толшиной 0,2мм. - Цвет линий Black
- Цвета заливки CMYK
- Все планировки в одном и том же масштабе.
- Сохранить файлы Corel версии ниже 14
Оплата сразу после проверки 900 рублей на WMR или ЯД.
Можно на крату Сбербанка, Альфабанка, Тинькофф
Заявки фрилансеров
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