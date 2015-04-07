Требуется логотип сплешскрина для Плагина-Ведеотеки Seasondream для ресиверов с основанием на enigma2. Описание на http://seasondream.googlecode.com/ размером 256x256, фон сплешскрина чёрный. Формат сдачи PSD. Оплата через PayPal.
Шарж в образе Римского сенатора
Нарисовать Шарж в векторе.
Шарж в образе Римского сенатора.
Фото прилагаю.
Оплата в гривне на карту Украинского банка.
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