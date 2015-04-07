Сделать небольшие правки в презентации

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт5 заявок209 просмотров

1.Презентацию нужно изменить. https://yadi.sk/i/x4ulC5DGftnVz

2.Добавить названии выставок

Семейный фестиваль

Дом.Семья.Традиции.

Урожай фермеров.

Беларусь-Россия.

Здоровье и красота

Ярмарка Меда

Продукты питания для всей семьи

3.Даты проведения выставок указаны в презентации:

4.Павильон указать №55

5.Логотипы МТПП и Электрофикации расположить на первом плане и указать - Организаторы https://yadi.sk/d/_CaN9Ix1ftno5 https://yadi.sk/d/vCyMimneftnp8

6.ООО "РБК Экспо" -указать Устроитель

7.В тематике "Здоровье и красота" убрать биологически активные добавки

8.На нашем сайте есть фото Ваших мастер классов, можно пару фото прикрепить к презентации и указать чьи Мастер классы.

9.Схему павильона из визио перевести в корэл. https://yadi.sk/d/8UuIpGuQftnmh

10 лет назад
masite
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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