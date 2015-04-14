Нарисовать иллюстрации к книге

Задача:

нужно нарисовать 15 иллюстраций, которые будут использованы для печати книги по онлайн бизнесу. Слово иллюстрация может быть Слишком громкое.

Нужны рисунки, наподобие таких (минимум деталей, основное - передать диалог 1-2-3х людей на изображениях и вложить их мысли в ""облако мысли возле персонажа"" как в комиксах:

http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/BONMOTS/BIDSTRUP/BID209.GIF

http://s292.photobucket.com/user/Akopyan/media/395100916/15732-vynuceneno1.jpg.html

http://i034.radikal.ru/0912/1e/751a9d4484f6.jpg

Напишите стоимость за каждый подобный рисунок.