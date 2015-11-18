Поздравление с Новым Годом

Стихи, Песни и ПрозаЗавершен4 заявки211 просмотров
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Здравствуйте! Необходимо составить, сочинить(!) поздравление с Новым годом для проектного института. Тематика: ИТ, компьютеры, проектирование (AutoCAD), чертеж, стандарты, госты и т.д.

Оригинальный текст от 6 строчек. Срок - неделя.

8 лет назад
unwell
60 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
ketty_t
Катя 
40 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$7
1 день
Очень хороший автор! Быстрая, качественная работа, а главное всем понравилось :)
Великолепный заказчик! Всё чётко и ясно, без ненужных придирок. Рекомендую работать с Андреем. Супер!