Необходимо сделать книгу сказку молодоженам на свадьбу. Что нужно : - Написание сказки в форме стихотворения . ( "Сказочная русь", пример формы стихотворения ) - Написание стиха невесте от жениха - Иллюстрация сказки
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Здравствуйте! Необходимо составить, сочинить(!) поздравление с Новым годом для проектного института. Тематика: ИТ, компьютеры, проектирование (AutoCAD), чертеж, стандарты, госты и т.д.
Оригинальный текст от 6 строчек. Срок - неделя.
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