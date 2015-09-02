Написать стих

Стихи, Песни и ПрозаЗакрыт16 заявок372 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать небольшой стих - визитку  (в манере а-ля Григорий Остер (например) . Читка текста не должна превышать 1мин20сек. 

8 лет назад
Lela8024
Юлия 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад