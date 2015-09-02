Написание Рассказа(3-5стр) на Тему(трудовая деятельность).

Стихи, Песни и ПрозаЗакрыт5 заявок255 просмотров
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1) Рассказ с моих слов про достижения в работе на 3-5 стр.(по направлению презентация сервиса)

2) Срок написания 3-5 дней

3) Оплата по договоренности

4) Вся подробная инфа по скайпу

8 лет назад
guest_14454554199669
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад