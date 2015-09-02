Сказка молодым

Стихи, Песни и ПрозаЗакрыт11 заявок253 просмотра
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Необходимо сделать книгу сказку молодоженам на свадьбу. Что нужно :

- Написание сказки в форме стихотворения . ( "Сказочная русь", пример формы стихотворения ) 

- Написание стиха невесте от жениха 

- Иллюстрация сказки 

8 лет назад
Gera_Valentinovi
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад