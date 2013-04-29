Продвижение сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка120 просмотров

Продвижение сайта в топ10 Яндекса. Оптимизация сайта. Настройка Ядиректа. http://www.xn--80aambp3a0aeex9eg.xn--p1ai/

12 лет назад
dkirsanov62
Дмитрий 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

bornholio
Денис 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$30
3 дня
Хороший исполнитель, учитывает пожелания и стойко отвечает на "дилетантские" вопросы заказчика. А самое главное исполняет свои обязанности.
судя по дате заказа работаем уже год.

Заявки фрилансеров

bornholio
Денис 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад