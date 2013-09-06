Доработать плагин redmine

Здравствуйте. Нужно написать скрипт работающий с soap сервисом через wdsl. есть xml структура soap запроса. т.е. нужно из xml написать soap wdsl запрос на php
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
необходимо доработать плагин https://github.com/hron/redmine_subtasks (обеспечить совместимость версий)
и установить его на redmine 2.2.2
Либо установить любой аналогичный.
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