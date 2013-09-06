Задание по ShopScript5

Необходимо разработать web-приложение для корректировки артиклей в прайсах по заданным правилам. На странице web-приложения нам нужно загружать файл прайса и на выходе получать такой же файл с откорректированными артикулами. Желательно сделать на Python. Формат загружаемых файлов: xls, ...
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Есть 1с бух 8. Есть шоп скрипт5. Мне сделали в 1с форимирование цен, он формирует в xml
ЗАДАЧА
SS5 должен загружать файл и обновлять цены (3 типа цен - розница, м. опт и опт)
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