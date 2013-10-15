надо создать заново сайт vbkv.org поставить на новый движок контент оставить таким-же

новости должны листатся по 3 новости на каждую страницу в админке менять текст на всех страницах

возможность добавлять и удалять кнопки в админке прикреплять страници менять удалять фото галерея видео галерея видео заливаем сами через админку

шапку менять не надо поставить гугл переводчик на сайт чтоб он кнопки тоже переводил легкое меню управления сайта картинки видео чтоб можно загружать через админку