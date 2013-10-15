Создать заново сайт

$250
Веб-программированиеЗавершен13 заявок165 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

надо создать заново сайт vbkv.org поставить на новый движок контент оставить таким-же

новости должны листатся по 3 новости на каждую страницу в админке менять текст на всех страницах

возможность добавлять и удалять кнопки в админке прикреплять страници менять удалять фото галерея видео галерея видео заливаем сами через админку

шапку менять не надо поставить гугл переводчик на сайт чтоб он кнопки тоже переводил легкое меню управления сайта картинки видео чтоб можно загружать через админку

10 лет назад
profi777
Максим 
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Velerbu
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$220
7 дней
Извеняюсь за задержку об отзыве, Я был в отпуске в Амазонках . Исполнитель сделал работу быстро в обговореные сроки , всегда на связи , вобщем рекомендую!!!
Спасибо Максиму за интересный проект. Желаю удачи во всех направлениях деятельности. От сотрудничества остались только положительные эмоции. Буду рад сотрудничеству снова, и всем рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Нужны скрипты

    Здравствуйте! 1. Нужен скрипт поиска слов и добавление найденных слов в список. Подробнее - есть электронные книги (представим строку таблицы с названиями книг), есть список слов (представим столбец таблицы со словами), надо что бы слова из списка ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Механизм корректировки данных по заданным правилам

    Необходимо разработать web-приложение для корректировки артиклей в прайсах по заданным правилам. На странице web-приложения нам нужно загружать файл прайса и на выходе получать такой же файл с откорректированными артикулами. Желательно сделать на Python. Формат загружаемых файлов: xls, ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Задание по ShopScript5

    Есть 1с бух 8. Есть шоп скрипт5. Мне сделали в 1с форимирование цен, он формирует в xml ЗАДАЧА SS5 должен загружать файл и обновлять цены (3 типа цен - розница, м. опт и опт)

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Javascript / Canvas

    В Windows 7 есть приложение - называется Sticky Notes (не знаю как на русском, но по-простому - Стикеры или Заметки). Нужен скрипт, который реализует аналогичный функционал на Javascript. Изначально сам реализовал с использованием Fabric.js, но уперся в ...

    Javascript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Несколько задач для Joomla

    1. Написать новостной парсер, задача которого парсить новости и добавлять их в систему CMS Joomla 2. Установить парсер на готовый сайт 3. Небольшой математический скрипт (калькулятор), который будет автоматически вычислять итог заданных параметров (к примеру клиент вводит ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Небольшие задачи на PHP

    привет, есть небольшие задачи) 1. нужно из файлов сайта массово удалить 5 строчный вирусный код 2. нужно спарсить выдачу яндекса, а именн овсе проиндексированные стрнаицы http://yandex.ru/yandsearch?text=&amp;lr=213&amp;site= в csv или эксель вида столбец - ссылка на сайт в ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Калькулятор для окон

    $100

    Нужен калькулятор на базе http://goo.gl/Cpiuq1 Верстка оттуда же, только упросить до вида http://f3.s.qip.ru/10KPoq23w.png (в отличие от скрина тип профиля выбирать с помощью радиокнопки) Расчетная цена зависит только от двух параметров - тип профиля и стоимости кв. метра ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад