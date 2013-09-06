Требуется разработчик под цмс Modx

Здравствуйте! 1. Нужен скрипт поиска слов и добавление найденных слов в список. Подробнее - есть электронные книги (представим строку таблицы с названиями книг), есть список слов (представим столбец таблицы со словами), надо что бы слова из списка ...
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Добрый день
Для удаленной работы над проектами требуется разработчик по цмс Modx
Требования к кандидату:
Отличное знание цмс Modx
Знание СSS3 HTML
Java
PHP
Быть на связи в рабочее время
все доп.вопросы можно задать в личных сообщениях
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