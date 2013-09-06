Требуется разработчик под цмс Modx

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки132 просмотра
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Добрый день

Для удаленной работы над проектами требуется разработчик по цмс Modx

Требования к кандидату:

Отличное знание цмс Modx

Знание СSS3 HTML

Java

PHP

Быть на связи в рабочее время

все доп.вопросы можно задать в личных сообщениях

MODX
10 лет назад
Amorepsyheya
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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