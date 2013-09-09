Amorepsyheya

Добрый День необходимо создать Иллюстрацию для сайта Интересует сумма и срок исполнение описание иллюстрации в прикрепленном файле
Продвижение сайта
_____________________________________________________________________________________________
Я предлагаю своим заказчикам поисковое продвижение (SEO) по большому списку запросов с заранее оговоренным ссылочным бюджетом и стоимостью услуг.
В своей работе Я открыт для Вас на каждом этапе.
Мы согласуем с Вами детальное техническое задание на работу
в каждом месяце.
_____________________________________________________________________________________________
Мои Преимущества
_____________________________________________________________________________________________
Главный принцип – максимальная прозрачность и понятность моих действий для клиентов. Я даю консультации и подробные письменные отчеты, а ключевые решения принимаем совместно.
Цель моей работы – посредством поисковой оптимизации превратить сайт клиента в эффективный бизнес-инструмент, решающий стоящие перед ним маркетинговые задачи.
Безопасность работы: Я не использую «черные» и «серые» методы оптимизации сайтов, запрещенные поисковыми системами, что бы не навредить безопасности вашего сайта и имиджа.
_____________________________________________________________________________________________
Что Я Делаю
_____________________________________________________________________________________________
Подбор продающих запросов.
Повышение авторитетности сайта.
Консультации по текстам сайта.
Анализ действий конкурентов.
Анализ посещаемости сайта.
Консультации по развитию.
- Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день Для удаленной работы над проектами требуется разработчик по цмс Modx Требования к кандидату: Отличное знание цмс Modx Знание СSS3 HTML Java ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад