Amorepsyheya

Продвижение сайта

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Я предлагаю своим заказчикам поисковое продвижение (SEO) по большому списку запросов с заранее оговоренным ссылочным бюджетом и стоимостью услуг.

В своей работе Я открыт для Вас на каждом этапе.

Мы согласуем с Вами детальное техническое задание на работу

в каждом месяце.

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Мои Преимущества

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Главный принцип – максимальная прозрачность и понятность моих действий для клиентов. Я даю консультации и подробные письменные отчеты, а ключевые решения принимаем совместно.

Цель моей работы – посредством поисковой оптимизации превратить сайт клиента в эффективный бизнес-инструмент, решающий стоящие перед ним маркетинговые задачи.

Безопасность работы: Я не использую «черные» и «серые» методы оптимизации сайтов, запрещенные поисковыми системами, что бы не навредить безопасности вашего сайта и имиджа.

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Что Я Делаю

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Подбор продающих запросов.

Повышение авторитетности сайта.

Консультации по текстам сайта.

Анализ действий конкурентов.

Анализ посещаемости сайта.

Консультации по развитию.