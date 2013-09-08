Иллюстрации для сайта цветоводов

Иллюстрации и РисункиЗакрыт7 заявок228 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый День необходимо создать Иллюстрацию для сайта

Интересует сумма и срок исполнение

описание иллюстрации в прикрепленном файле

10 лет назад
Amorepsyheya
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Меню для группы

    $10

    Нужно сделать меню для группы, это картинка размером 600x480 с 3 большими кнопками меню и 2 кнопками соцсетей. Фон и схема меню имеются, остальное объясню при разговоре.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Инфографика

    Нужна инфографика, иллюстрация в стиле жесть! https://www.free-lance.ru/users/DimSUN/viewproj.php?prjid=3729884 в таком стиле человечки для сайта в стиле инфографики нарисовать картинки вызывающие агрессию, эмоции высказать свою точку зрения, например добавь блоггера, – ...

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать татуироку, тема: солнце и луна

    $250

    Нарисовать татуировку, которая будет находится на женской попке) тема - солнце и луна, затмение. Пожелания: тату должна быть сексуальной, должна отражать гармонию и единство солнца и луны, страсть при слиянии.

    Иллюстрации и Рисунки14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Отредактировать рисунок "Собака"

    $15

    Добрый день! Мне нужно привести собаку в живой вид) Вот примеры как это должно выглядеть (смотрите прикрепленные файл) Второй прикрепленный файл, это какая сейчас собака. Она сидит на ладони у девушки. Хотелось бы чтобы она немного преобразилась Нам нужны ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Визитка фотостудии

    $50

    Нужно сделать дизайн и макет для печати стильной визитки фотостудии. (двусторонняя) Размеры - стадартные. Разрешение - 600 dpi На визитке крайне желательно использовать какой либо портрет красивой девушки... ну в контексте с дизайном самой визитки. В общем, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нарисовать шапку для сайта

    Нужно нарисовать шапку для сайта kickdigest.ru (тематика: изобретения, стартапы) Шапка будет размещена на сайте по примеру самолетов на сайте http://bigpicture.ru. 1. Ширина шапки порядка 1360. 2. Высота шапки порядка 1600. 3. По высоте должен быть плавный переход в ...

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Отрисовка 6 драгоценных камней в векторе для flash

    $50

    На базе двух форм драгоценных камней (приложены в виде растра), нужно сделать 6 векторных версий для использования в flash. То есть, сначала два варианта переносятся в вектор, затем окрашиваются разными способами. На выходе .fla с ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Выполнить примерную копию рисунка

    Всем привет! Необходимо перерисовать рисунок на похожий. Сделать более четким, зеленые цвета и красно-фиолетовые оставить без изменения, изменить форму и витки спиралей сверху и справа вниз. Сделать в том-же формате png. Заранее спасибо, Дмитрий.

    Иллюстрации и Рисунки14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад