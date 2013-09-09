Отредактировать рисунок "Собака"

Добрый день!

Мне нужно привести собаку в живой вид)

Вот примеры как это должно выглядеть (смотрите прикрепленные файл)

Второй прикрепленный файл, это какая сейчас собака. Она сидит на ладони у девушки. Хотелось бы чтобы она немного преобразилась

Нам нужны три-четыри варианта такой собаки. В этих вариантах она должна показывать разные жесты.

Например первый вариант, когда собака просто сидит на ладони - она показывает счастливый, довольный вид

Второй вариант (это когда мы ее поместим на слайд с рекламой одной из услуг) - она показывает большой палец вверх ("класс")

Третий вариант (когда речь в статье идет о важной информации ) - она показывает указательный палец вверх ("внимание").