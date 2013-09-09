Отредактировать рисунок "Собака"

$15
Иллюстрации и РисункиЗавершен3 заявки256 просмотров
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Добрый день!

Мне нужно привести собаку в живой вид)

Вот примеры как это должно выглядеть (смотрите прикрепленные файл)

Второй прикрепленный файл, это какая сейчас собака. Она сидит на ладони у девушки. Хотелось бы чтобы она немного преобразилась

Нам нужны три-четыри варианта такой собаки. В этих вариантах она должна показывать разные жесты.

Например первый вариант, когда собака просто сидит на ладони - она показывает счастливый, довольный вид

Второй вариант (это когда мы ее поместим на слайд с рекламой одной из услуг) - она показывает большой палец вверх ("класс")

Третий вариант (когда речь в статье идет о важной информации ) - она показывает указательный палец вверх ("внимание").

10 лет назад
vladymir777
Володимир 
39 летГермания
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
166 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
ssin
46 летКиргизия
10 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
10 лет назад
$15
3 дня
Со Светой общий язык нашли сразу! Человек ответственный потому что в после заключения сделки в ближайший час был готов первый вариант который мы потом не дорабатывали. Все было сделано как просил. Могу сказать что дизайнер ценит ваше время! мы закончили раньше на день то что планировалось сделать за три дня!!! Чувствовалось что Света вкладывает душу в то что рисует и делает это с удовольствием потому что рисунки получились просто ИЗУМИТЕЛЬНЫЕ! Понравились не только мне как заказчику но и коллективу враче (14 врачей) С уверенностью буду рекомендовать друзьям и знакомым
Отличное сотрудничество. Ясно поставленные задачи легко решать. Спасибо Владимиру.
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