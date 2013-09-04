3 макета обложек студенческих билетов

Добрый день. Нужны три макета по требованиям, приложенным в файле doc, везде текст и логотип золотистые, переделал растровый лого в векторный через трассировку и illustrator, не очень, если вопросы – спрашивайте.

Нужно сделать до 12:00 мск пятницы 06.09

1макет – как в приложенном psd, я сам пытался и не доделал, не умею. Нужно убрать надпись "Институт прокуратуры" на логотипе и сделать эту надпись под логотипом, прорисовать верх и низ колонны, как в приложенном jpg. Буквы золотистые фон темно-синий.

2 макет – также, только фон темно-коричневый.

3 макет – оставить надпись "Институт прокуратуры" на логотипе, сделать логотип большим. Фон темно коричневый.

Остальные требования в файле doc "Требования к макетам ПЦ" обязательны! вторые требования - желательно их соблюдение.