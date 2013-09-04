Нарисовать 2 карты проезда для сайта

Есть такая услуга "торты на заказ". Вбейте в яндексе, чтобы понять, о чем идет речь. Нужен художник с хорошей фантазией. На заданные темы нужно придумать и нарисовать эскиз торта - как он будет выглядеть. Большинство тем - сцены ...