Карикатура (рисунок) по фотографии

Задача: по цветной фотографии нарисовать рисунок (возможно, в карикатурном стиле, возможно, в другом - здесь хочется услышать аргументированные предложения специалистов). Разумеется, с повторением всех деталей фотографии. Тематика - автомобили.

На выходе хочется получить файл, пригодный для использования в полиграфии (300 dpi и т.п.).

От потенциальных исполнителей прежде всего ожидаю примеры, о цене (если заинтересуют работы) я узнаю сам в ЛС.