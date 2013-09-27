Отрисовка шин в вектор по фото - ч/б, 124 шт.

Там, где стоят цифры и шина "срезана" снизу FORESTRY - 17 шт., industrial - 11 шт., OTR - 57 шт. SAND - 3 шт.

tianli-agro-catalogue-print.pdf - 36 шт. Отрисовка по принципу трассировки - со всеми светотенями. На выходе нужен пригодный для импорта векторный формат: AI, EPS или PDF.

Невлезщие в ТЗ на бирже файлы – FORESTRY.pdf : http://rusfolder.com/37859731 и OTR.pdf: http://rusfolder.com/37859733