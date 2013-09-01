Добрый день достопочтенная публика. Требуется следующее. Есть исходные данные в виде отдельных фото одной семьи, папа, мама и ребенок. Требуется нарисовать их в мультипликационном стиле для шапки сайта. На выходе электронный портрет должен быть обязательно похож на доноров с которых рисуется шапка.

Тематика шапки сайта: Семья завтракает утром во дворе у себя дома за деревянным красивым столом. Вокруг идиллия, летают птички и все указывает на то что это семья счастлива и они любят друг друга.

Надеюсь я доступно изъясняюсь. Жду Ваших цен и приблизительных сроков исполнения!

P.S.

Более подробно тз в личку.