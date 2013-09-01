Всем привет. Требуется по уже имеющемуся логотипу сайта нарисовать такой же, но что бы его можно было использовать для печати на плакатах, сувенирах и т.д. По результатам работы возможно постоянное сотрудничество по созданию баннеров и прочей графики ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день достопочтенная публика. Требуется следующее. Есть исходные данные в виде отдельных фото одной семьи, папа, мама и ребенок. Требуется нарисовать их в мультипликационном стиле для шапки сайта. На выходе электронный портрет должен быть обязательно похож на доноров с которых рисуется шапка.
Тематика шапки сайта: Семья завтракает утром во дворе у себя дома за деревянным красивым столом. Вокруг идиллия, летают птички и все указывает на то что это семья счастлива и они любят друг друга.
Надеюсь я доступно изъясняюсь. Жду Ваших цен и приблизительных сроков исполнения!
P.S.
Более подробно тз в личку.
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