Электронный портрет

Иллюстрации и РисункиЗакрыт16 заявок295 просмотров
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Добрый день достопочтенная публика. Требуется следующее. Есть исходные данные в виде отдельных фото одной семьи, папа, мама и ребенок. Требуется нарисовать их в мультипликационном стиле для шапки сайта. На выходе электронный портрет должен быть обязательно похож на доноров с которых рисуется шапка.

Тематика шапки сайта: Семья завтракает утром во дворе у себя дома за деревянным красивым столом. Вокруг идиллия, летают птички и все указывает на то что это семья счастлива и они любят друг друга.

Надеюсь я доступно изъясняюсь. Жду Ваших цен и приблизительных сроков исполнения!

P.S.

Более подробно тз в личку.

10 лет назад
nessime
Клим 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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