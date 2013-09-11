Иллюстрация для сайта

Сайт посвящен продаже геодезического оборудования и услугам геодезии. Для сайта необходима иллюстрация, на которой была бы изображена стройка. Чтобы объяснение сюжета было наглядным, мы набросали коллаж (прикрепл. файл).

На первом плане геодезист с аппаратурой – на него весь акцент. Важен сам аппарат, который стоит на треноге: это должен быть тахеометр «Лейка». Нам не нужно, чтобы он был отрисован детально, но общий вид тахеометра должен быть правильным.

Второй план: двое рабочих рассматривают какую-то карту/документ. Кое-где уже лежат плиты, трубы и т.п.

Третий план: вместо домиков и деревьев будут бульдозеры, краны, грузовики, рабочие. Там уже идут строительные работы. Это все вдалеке.

Очень важна гористая местность именно такая, как на коллаже. Вроде как спуск вниз с холмами.

Земля- трава: наверное, там, где стройка идет (на заднем плане) травы уже не должно быть. Она будет там, где геодезист. Здесь нужен ваш совет, как художника. Все таки это должен быть красивый кадр, а просто техническая картинка.

Подробности в ТЗ