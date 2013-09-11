Иллюстрация для сайта

Иллюстрации и РисункиЗавершен1 заявка139 просмотров
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Сайт посвящен продаже геодезического оборудования и услугам геодезии. Для сайта необходима иллюстрация, на которой была бы изображена стройка. Чтобы объяснение сюжета было наглядным, мы набросали коллаж (прикрепл. файл).

На первом плане геодезист с аппаратурой – на него весь акцент. Важен сам аппарат, который стоит на треноге: это должен быть тахеометр «Лейка». Нам не нужно, чтобы он был отрисован детально, но общий вид тахеометра должен быть правильным.

Второй план: двое рабочих рассматривают какую-то карту/документ. Кое-где уже лежат плиты, трубы и т.п.

Третий план: вместо домиков и деревьев будут бульдозеры, краны, грузовики, рабочие. Там уже идут строительные работы. Это все вдалеке.

Очень важна гористая местность именно такая, как на коллаже. Вроде как спуск вниз с холмами.

Земля- трава: наверное, там, где стройка идет (на заднем плане) травы уже не должно быть. Она будет там, где геодезист. Здесь нужен ваш совет, как художника. Все таки это должен быть красивый кадр, а просто техническая картинка.

Подробности в ТЗ

10 лет назад
TerraZet
Анна 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
tesoro-studio
Татьяна 
35 летВеликобритания
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$250
4 дня
Потрясающая иллюстрация! Спасибо большое!
Очень приятная девушка! Работать одно удовольствие! Спасибо за интересный проект!
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