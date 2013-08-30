Дизайн флаера-визитки для IT-услуг

Нужен учитель по рисованию или художник, работающий с детьми на удаленную работу по созданию обучающе-развивающих раскрасок для детей. Требуется нарисовать для детей до 10 лет: 1. Раскраски 2. Уроки по рисованию. Пример http://www.dragoart.com/tuts/17619/1/1/how-to-draw-the-horse-mask.htm Для начала нужно будет 20 раскрасок, ...