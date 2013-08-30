Дизайн флаера-визитки для IT-услуг

$50
Иллюстрации и РисункиЗакрыт30 заявок250 просмотров
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Требуется составить дизайн флаера- визитки для распростанения,

в которой будут указаны несколько услуг + расценки + акция.

Ничего лишнего, все должно быть читаемо.

Требуемый эффект:

- удачное сочетание цветов (2,3)

- читабельность

- современный стиль

грубый пример - во вложении.

Инд. стиль, логотип, навороченные шрифты не требуются.

Целевая аудитория - бухгалтеры.

Дизайн разумеется в векторе, обязателен исходник (до кривых) после оплаты.

10 лет назад
7992388
Сергей 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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