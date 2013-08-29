Отрисовать кнопки

Для нового сайта посвященному аппаратным технологиям коррекции веса и тела, нужно 3 картинки-иллюстрации в векторе для описаний предлагаемых услуг. темы иллюстраций: 1. термотерапия (инфракрасное одеяло) - 2 шт 2. вибромассажер - 2 шт 3. виброплатформа - 2 ...
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В стилистике сайта отрисовать 2 кнопки "купить" и "отзывы"
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