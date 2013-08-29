Отрисовать кнопки

Здравствуйте. Нужен вкладыш диплома и бланк диплома для ВУЗа без аккредитации, то есть бланк не государственного образца, а собственный, но максимально похожий на государственный. В приложении примеры гос бланков, нужно нарисовать или найти такие же, но без ...