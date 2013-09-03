Картинки для меню сайта

Вот сам сайт http://xn--80aanaboeuffjizjeqdg1ojj.net/ нужно сделать 3 картинки для сайта, для меню, всего 9 картинок, но 3 не подходят нужно заменить.

1. Картинка "Хозтовары" заменить рисунок

2. Картинка "Электротовары" должна быть заменена на "Крепежные элементы"

3. Картинка "Электротовары 2 " заменить рисунок

Что именно должно будет быть на картинка объясню выбранному исполнителю.

Работу нужно выполнить сегодня!

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