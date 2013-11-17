Иллюстрация для сайта

Иллюстрации и РисункиЗавершен8 заявок284 просмотра
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Добрый день.

Необходимо нарисовать картину. Сложно сказать рисуется ли она в 3d редакторе или это чисто фотошоп.

Я покажу пример, а знающие решат сами. Нам лично все равно где, главное на выходе получить то что хотим.

Теперь о картине.

Необходимо нарисовать небольшую сцену с транспортом, во вложении это файл "Сцена".

Стилистика нужна такая как в файле "Пример". Нам нужна такая же упрощенная мультяшная графика. Такой же ракурс. Остальные картинки во вложении, это изображения автомобилей, чтобы понимать что рисовать. Там есть еще просто автомобиль - это любая иномарка, но не эконом. Ближе к бизнес классу. Все автомобили стоят на куске асфальта. Размер на выходе где то 600-800px по ширине.

Кто может помочь?

За какие деньги?

10 лет назад
luzh1n
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
OlgaHavinson
Ольга 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$60
3 дня
Ольга все сделала быстро и качественно! Рекомендую! Иллюстрацию уже применили в нашем проекте. Спасибо!
Хороший заказчик, рекомендую. Оплата вовремя, правки по делу. Сотрудничество понравилось.
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