Иллюстрация для сайта

Требуется составить дизайн флаера- визитки для распростанения, в которой будут указаны несколько услуг + расценки + акция. Ничего лишнего, все должно быть читаемо. Требуемый эффект: - удачное сочетание цветов (2,3) - читабельность - современный стиль грубый пример - во вложении. Инд. стиль, ...
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Добрый день.
Необходимо нарисовать картину. Сложно сказать рисуется ли она в 3d редакторе или это чисто фотошоп.
Я покажу пример, а знающие решат сами. Нам лично все равно где, главное на выходе получить то что хотим.
Теперь о картине.
Необходимо нарисовать небольшую сцену с транспортом, во вложении это файл "Сцена".
Стилистика нужна такая как в файле "Пример". Нам нужна такая же упрощенная мультяшная графика. Такой же ракурс. Остальные картинки во вложении, это изображения автомобилей, чтобы понимать что рисовать. Там есть еще просто автомобиль - это любая иномарка, но не эконом. Ближе к бизнес классу. Все автомобили стоят на куске асфальта. Размер на выходе где то 600-800px по ширине.
Кто может помочь?
За какие деньги?
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