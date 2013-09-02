Отрисовать логотип сайта для печати на плакате

Всем привет.

Требуется по уже имеющемуся логотипу сайта нарисовать такой же, но что бы его можно было использовать для печати на плакатах, сувенирах и т.д.

По результатам работы возможно постоянное сотрудничество по созданию баннеров и прочей графики для интернет-магазина.