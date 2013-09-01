Комикс (8-10 картинок) на заказ

К свадьбе молодых людей готовится подарок: комикс в виде набора картинок-воспоминаний об их знакомстве и начале отношений.

Будут предоставлены фото молодых людей (в разных ракурсах) - идеальное сходство необязательно,должна быть узнаваемость, основная масса картинок будет силуэтными,только несколько с внешностью.

Т.к. суть каждой картинки будет объясняться "на пальцах" (в некоторых случая будет фото фона), нужен художник-профессионал, знающий анатомию и с фантазией, уровень рисования, как в журнале К9

авторы, которых стоит посмотреть:

http://neire-x.deviantart.com/

http://unodu.deviantart.com/

Рисунки - в графическом редакторе в большом разрешении (будут показываться на большом экране)

Прикладывайте свои работы, стоимость и примерный срок 1 картинки