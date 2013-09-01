Комикс (8-10 картинок) на заказ

Там, где стоят цифры и шина "срезана" снизу FORESTRY - 17 шт., industrial - 11 шт., OTR - 57 шт. SAND - 3 шт. tianli-agro-catalogue-print.pdf - 36 шт. Отрисовка по принципу трассировки - со всеми ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
К свадьбе молодых людей готовится подарок: комикс в виде набора картинок-воспоминаний об их знакомстве и начале отношений.
Будут предоставлены фото молодых людей (в разных ракурсах) - идеальное сходство необязательно,должна быть узнаваемость, основная масса картинок будет силуэтными,только несколько с внешностью.
Т.к. суть каждой картинки будет объясняться "на пальцах" (в некоторых случая будет фото фона), нужен художник-профессионал, знающий анатомию и с фантазией, уровень рисования, как в журнале К9
авторы, которых стоит посмотреть:
http://neire-x.deviantart.com/
Рисунки - в графическом редакторе в большом разрешении (будут показываться на большом экране)
Прикладывайте свои работы, стоимость и примерный срок 1 картинки
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