Тизермейкер (разработка картинок для тизеров)

Перевести картинку в вектор. Формат корал
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется креативный человек с опытом создания тизеров. Необходимо разрабатывать картинки под рекламные объявления (тизера в рекламные системы), в основном статика. Направление медицинское - стрессоустойчивость )
Жду ваших расценок и примеров.
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