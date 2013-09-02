Рисовать эскизы тортов

Иллюстрации и РисункиЗакрыт8 заявок894 просмотра
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Нужен художник с хорошей фантазией.

На заданные темы нужно придумать и нарисовать эскиз торта - как он будет выглядеть.

Большинство тем - сцены из мультиков, фильмов. За основу можно будет брать картинки (вроде такой http://hq-wallpapers.ru/wallpapers/1/hq-wallpapers_ru_cartoons_4072_1920x1200.jpg )

По этому эскизу кондитер будет создавать торт.

Посмотрите картинки - это пример примеры тортов.

Эскиз должен учитывать две части:

1. поверхность торта

2. фигурки, здания, деревья и пр. на торте

Работы хватит надолго, на данный момент нужно порядка 150 эскизов.

Время на создания 1 эскиза - не более 1 дня.

Жду предложений.

Пожалуйста, укажите стоимость Ваших услуг.

10 лет назад
Kroiddy
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
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